Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrollen, Diebstahl und mehr

Altena (ots)

In der Nacht zum Mittwoch oder im Laufe des Mittwochvormittags wurden an der Westiger Straße Reifen eines Audi A3 zerstochen. Außerdem gibt es Schäden am Endschalldämpfer.

Am Donnerstag kurz nach 17 Uhr stoppte die Polizei auf der Bahnhofstraße einen 15-Jährigen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen. Er bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Kurz vor 18 Uhr entdeckte eine Polizeistreife auf der Linscheidstraße einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen. Als die Polizeibeamten 32-jährigen Fahrer anhielten, schlug ihnen starker Cannabis-Geruch entgegen. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er bekam Anzeigen wegen einer Fahrt unter Drogen und ohne Versicherungsschutz. Am Mittwoch kurz nach 22 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Lenneuferstraße einen Pkw. Wie sich herausstellte, hat der 27-jährige Altenaer keinen Führerschein. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Der 27-Jährige bekam Anzeigen wegen eines unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Eine 41-jährige Frau wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. An der Kasse fand sie ihre Geldbörse nicht. Sie geht davon aus, wie sie der Polizei mitteilte, dass ihr das Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen wurde. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht überall dort, wo sich viele Menschen begegnen. Dazu zählen auch die heimischen Discounter. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell