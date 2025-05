Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackte Aufregung und mehr

Hemer (ots)

Eine nackte Frau randalierte am Donnerstag gegen 10 Uhr vor der Sparkasse an der Hauptstraße. Sie pöbelte Passanten an und schmiss mit Bierflaschen um sich. Zeugen berichteten, die Frau sei aus einem Fahrzeug ausgestiegen und habe sich ausgezogen. Gegenüber den Polizeibeamten wurde sie aggressiv und faselte wirres Zeug. Auf der Polizeiwache wurden ihr Blutproben abgenommen. Das Ordnungsamt veranlasste nach einer Untersuchung durch einen Arzt eine Zwangseinweisung nach dem Psychisch-Krankengesetz. Die Polizei veranlasste eine Überprüfung, ob die Frau zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

Kurz nach dem Aufwachen überprüfte ein 32-jähriger Mann am Donnerstag am Handy seinen Kontostand und entdeckte eine ganze Reihe von Abbuchungen aus dem Ausland. Da er sich diese Zahlungen nicht erklären konnte, erstattete er bei der Polizei Anzeige wegen Computerbetrugs.

Drei junge, alkoholisierte Personen haben am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr an der Ihmerter Straße ein Pizza-Taxi gestohlen. Der Wagen hatte unverschlossen und mit Zündschlüssel im Schloss an der Straße gestanden. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Noch auf der Anfahrt bekamen die Polizeibeamten einen Hinweis auf das Fahrzeug: Es stand inzwischen 100 Meter entfernt vom Abfahrtsort in der Heinrich-Goswin-Straße. Dort hatte ein Zeuge den Wagen und die drei offensichtlich alkoholisierten Insassen gesehen und die Personen aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Am Steuer saß ein 23-jähriger Hemeraner, neben ihm ein 21-jähriger Freund, ebenfalls aus Hemer. Der dritte Mitfahrer entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei. Der 23-Jährige behauptete, er habe den Pkw "herrenlos" an der Heinrich-Goswin-Straße "gefunden". Dann habe man den Wagen auf den Hof geschoben. Er sei nicht gefahren, weil er gar keinen Führerschein habe. Er weigerte, sich zur Blutabnahme mitzukommen. Als ihm die Beamten darauf Handfesseln anlegen wollte, sperrte er sich. Die Polizeibeamten überwältigten ihn und brachten ihn zwangsweise zur Polizeiwache. Die Männer bekamen Anzeigen wegen Diebstahls von Kraftwagen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Führerschein sowie unter Drogeneinfluss. Gegen den 23-Jährigen lief nach einer vorhergegangenen Verkehrsunfallflucht eine Fahndung.

Beim Unkraut-Abflämmen hat ein 36-jähriger Hemeraner am Donnerstagmorgen Am Eibenbrink versehentlich seine Hecke in Brand gesetzt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte er mit Unterstützung eines Nachbarn und mit Hilfe eines Wasserschlauches die Flammen löschen. (cris)

