Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos geknackt, Senioren bestohlen und mehr

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag zwischen 0 und 4.10 Uhr wurde an der Handwerkerstraße der Katalysator eines VW Polo abgetrennt und gestohlen. Am Buschwald wurde in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe eines in einem Carport stehenden VW Tiguan eingeschlagen. Unbekannte durchwühlten das Fahrzeug und stehlen das Navi, Bluetooth-Kopfhörer, zwei Sonnenbrillen und eine Lederjacke. Auch an der Dahlsener Straße wurde am Donnerstag zwischen 8.30 und 13 Uhr eine Scheibe eines geparkten Mitsubishi eingeschlagen. So konnte der Täter eine Tasche mitsamt Geldbörsen und diversen Bank- und Kreditkarten stehlen. Am Donnerstag gegen 12 Uhr stellte der Besitzer einer Garage am Auerweg fest, dass eine Kamera aus seiner Garage gestohlen wurde. Auf den zuvor automatisch aufs Handy übertragenen Bildern ist eine Person mit einem Fahrrad zu sehen.

Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr überraschte ein Hausbewohner an der Industriestraße einen Fremden im Keller des Mehrfamilienhauses. Der Fremde stellte etwas auf dem Boden ab und flüchtete. Wie sich herausstellte, wurden Türen aufgebrochen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Am Donnerstag um 3.50 Uhr entdeckte eine Polizeistreife An der Schlacht zwei Personen ohne Helm auf einem Kleinkraftrad. Den Beamten schlug Alkoholgeruch entgegen. Der Fahrer schwankte stark. Er konnte keine Ausweisdokumente vorlegen und verstand kein Deutsch. Das Zündschloss an seinem Gefährt war durch einen Kippschalter ersetzt worden. Angesichts des fehlenden Identitätsnachweises nahmen ihn die Polizeibeamten vorläufig fest. Das mutmaßlich gestohlene Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Der Fahrer bekam Anzeigen wegen des Verdachts eines Diebstahls sowie wegen der Trunkenheitsfahrt.

Eine 18-Jährige löste am Mittwochabend einen Einsatz für Rettungswagen, Notarzt und Polizei aus. In der Wohnung an der Untergrüner Straße sei eine Freundin bewusstlos geworden. Vor Ort gab es jedoch keinen Notfall. Die Einsatzkräfte machten die Anruferin ausfindig. Sie bestreitet den Anruf. Der Rettungsdienst untersuchte die Frau; auch bei ihr lag kein Notfall vor. Sie bekam eine Anzeige wegen eines Missbrauchs von Notrufen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Osemundstraße brannten am Donnerstag gegen 10.20 Uhr zunächst zwei Kunststoff-Mülleimer, am Abend gegen 18.25 Uhr zwei Altpapier-Container. Am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr brannte ein Altkleidercontainer an der Oestricher Straße (Höhe Kreisverkehr). Die Feuerwehr löschte die Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Feuer.

Am Mittwoch und Donnerstag wurden eine ganze Reihe von Fahrzeugen beschädigt. An der Friedrichstraße wurde ein Corsa zerkratzt. An der Straße Wienstück wurde am Mittwochnachmittag ein Fenster eines BMW eingeschlagen. Auf dem Parkstreifen an der Osemundstraße sind zwei Fahrzeuge betroffen: An einem wurde die Frontscheibe eingeschlagen. An dem anderen wurde ein Gullydeckel gegen die Tür geworfen. Am Donnerstag um 2.30 Uhr hörte ein Pkw-Halter an der Gabelsberger Straße einen lauten Knall. Am Morgen gegen 10.30 Uhr bemerkte er die Ursache: Die Heckscheibe seines Pkw und einen weiteren Wagen wurden eingeschlagen bzw. beschädigt. Außerdem wurden die Wagen (ein grauer Polo und ein grauer Hyundai I 30) zerkratzt.

Taschendiebe haben wieder zugegriffen: Gegen 14 Uhr wollte eine 65-jährige Frau ihren Einkauf in einem Mode-Discounter an der Brinkhofstraße bezahlen. Sie suchte jedoch vergeblich nach ihrer Geldbörse, die sie kurz zuvor noch in einem anderen Geschäft in der Hand hatte. Kurz vor 16 Uhr bemerkte eine 83-jährige Kundin eines Discounters Im Wiesengrund, dass ihr während des Einkaufs die Geldbörse gestohlen wurde. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell