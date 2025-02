Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 39 aufgrund von Schneeglätte mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Westerlinde (mün) Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf der BAB 39 Gemarkung Westerlinde in Fahrtrichtung Braunschweig zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Beverungener kam kurz nach einer Baustelle mit seinem Opel Corsa auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich mehrfach und prallte anschließend gegen die Außenschutzplanke. Hierbei wurde der Motorblock herausgerissen und ca. 20 m weiter auf die Fahrbahn geschleudert. Zwei nachfolgenden Verkehrsteilnehmer erkannten den Unfall und konnten ihren PKW rechtzeitig abbremsen. Ein dahinter befindlicher Gliederzug, welcher von einem 44-jährigen Parsauer gesteuert wurde, versuchte ebenfalls abzubremsen, kam hierbei ins Schleudern und kollidierte mit dem vor ihm befindlichen VW Arteon einer 53-jährigen Braunschweigerin, wobei dieser auf einen VW Polo eines 27-Jährigen aus Seesen geschoben wurde. Der 26-jährige Fahrzeugführer des Corsas, sowie die 53-jährige Fahrzeugführerin des Arteons wurden hierbei leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Feuerwehrkräfte der Samtgemeinde Baddeckenstedt mussten lediglich den Brandschutz sicherstellen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 39 in Richtung Braunschweig für ca. 30 min voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 16 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden. Bis auf diesen Unfall lief der Verkehr im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim aufgrund der umsichtigen Fahrweise der Verkehrsteilnehmenden und des guten Winterdienstes störungs- und unfallfrei.

