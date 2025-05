POL-MK: Sanierungsarbeiten am Dienstgebäude

Lüdenscheid (ots) - Zwei bisher unbekannte Täter haben gestern, gegen 9.16 Uhr, am Sauerfeld einen Lüdenscheider (18) beraubt. Kurz zuvor war man aus der Linie 41 ausgestiegen. Die Täter drohten ihrem Opfer an der Haltestelle Schläge an, nahmen sein Portemonnaie an sich und entwendeten Bargeld. Das Opfer versuchte darauf zu Fuß zu flüchten. Die Täter nahmen die ...

mehr