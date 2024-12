Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trunkenheitsfahrt endet an Baum

Geseke (ots)

Am Samstag gegen 06 Uhr morgens teilte ein Gast einer privaten Veranstaltung in der Schützenhalle Störmede mit, dass ein weiterer Partygast das Gelände soeben trotz augenscheinlicher Volltrunkenheit mit einem Pkw verlassen habe. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, die aufgrund des bekannten Kennzeichens auch von Paderborner Polizeikräften unterstützt wurde, konnten Fahrer und Fahrzeug in Höhe der Volksbank in Bökenförde angetroffen werden, wo das Fahrzeug mit einem Baum kollidiert war. Die Polizei hat eine Blutprobe beim Fahrer veranlasst. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da die Fahrerlaubnis dem Fahrer bereits in der Vergangenheit entzogen worden war. Den 27-jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.(MJ)

