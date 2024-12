Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

Werl (ots)

Am Freitag kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Anschlussstelle Werl Nord, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge sowie ein Verkehrszeichen beschädigt wurden. Ein 42-jähriger Mann aus Werl fuhr mit seinem Pkw von der A445 an der Anschlussstelle Werl Nord ab, als er im Bereich der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Werl/Hilbeck zunächst ein Verkehrszeichen touchierte und im weiteren Verlauf mit dem verkehrsbedingt wartenden Gespann aus Pkw und Anhänger einer 54-jährigen Frau aus Münster kollidierte. Durch die Kollision wurde das Gespann der Münsteranerin auf den vor ihren befindlichen Pkw eines 36-Jährigen aus Hamm geschoben, sodass es zu einer weiteren Kollision kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 42-jährigen Mann aus Werl eine Alkoholisierung festgestellt werden, sodass diesem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. (nr)

