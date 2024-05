Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Löschgruppe Bremke

Iserlohn (ots)

In diesem Jahr feiert die Löschgruppe Bremke der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn ihr 100-jähriges Bestehen. Eigentlich wäre diese Feier bereits 2021 "fällig" gewesen. Die zu dieser Zeit grassierende Corona-Pandemie ließ aber im Jubiläumsjahr keine Aktivitäten zu. Darum wird am Samstag, dem 1. Juni 2024 nachgeholt, was lange geplant war.

Los geht es um 14:00 Uhr an der Immermannstraße 78 mit einem bunten Familiennachmittag des Fördervereins der Löschgruppe. Vorführungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr, der Rettungshundestaffel sowie Kostproben der Arbeit und des Könnens der freiwilligen Feuerwehrleute gehören ebenso zum Programm, wie die Hüpfburg, der Waffelstand und das Glücksrad des Floriansdorfes. Die Playmobil-Feuerwehr von Jörg Peter Jansen und eine Präsentation der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sind weitere Programmpunkte.

Für Getränke und Leckereien vom Grill ist natürlich ebenfalls gesorgt.

Das Programm wird musikalisch von einem DJ begleitet.

