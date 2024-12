POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Seit dem heutigen Morgen wird die 58-jährige Martina L. vermisst. Frau L. wurde zuletzt in einer Einrichtung in der Eickelbornstraße in Eickelborn gesehen. Es ist anzunehmen, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Martina L. kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 1,66 Meter groß - brünett - graues, ...

