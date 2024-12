Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taxifahrer verletzt und bestohlen

Welver (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ließ sich eine männliche Person von einem Taxi von Hamm nach Welver fahren. Nachdem der Taxifahrer im Norden von Welver auf der Buchenstraße den Preis für die Fahrt nannte, verweigere der "Gast" die Bezahlung und es kam außerhalb des Taxis zu einer Rangelei zwischen ihm und dem 60-jährigen Fahrer. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde der Fahrer zu Boden gerissen und in einen Graben gestoßen, wobei er sich am Fuß schwer verletzte. Anschließend konnte der Fahrer nur noch beobachten, wie die männliche Person sein Taxi durchwühlte, sein Handy entwendete und fußläufig in einen nahegelegenen Wald flüchtete.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 170 cm groß helle Haare heller Bart grauer Mantel akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922/91000 telefonisch in Verbindung zu setzen. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell