Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Taxifahrer

Warstein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag alarmierte ein Taxifahrer um 00:20 Uhr die Warsteiner Polizei und berichtet davon, soeben von zwei männlichen Personen ausgeraubt worden zu sein. Vor Ort schildete der Taxifahrer den Beamten, dass die beiden Personen sich zunächst von der Bushaltestelle "Haus Kupferhammer" in Warstein bis zum Netto in Warstein-Belecke fahren ließen. Dort habe man ihm einen spitzen Gegenstand an den Hals gehalten und unter Vorhalt eines Pfeffersprays zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem der Taxifahrer der Aufforderung nachgekommen sei, seien die Personen mit dem Geld über das Netto-Gelände in unbekannte Richtung geflüchtet. Zur Beschreibung der unbekannten Täter liegen der Polizei derzeit folgende Informationen vor:

circa 175cm groß

circa 20-30 Jahre arabisches Erscheinungsbild arabische Sprache/Kommunikation keine deutsche Sprache, mit Ausnahme des Wortes "Geld" schwarze Winterjacken schwarze Mützen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern mit mehreren auch aus Lippstadt hinzugezogenen Streifenwagen verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902/91000 in Verbindung zu setzen. (MJ)

