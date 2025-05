Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme und Diebstahl

Menden (ots)

Ein 33 Jahre alter Wohnungsloser hatte am Donnerstagmittag Streit mit einer Bekannten und schlug diese gegen 12:10 Uhr an der Kolpingstraße. Die Polizei kam hinzu und leitete ein Strafverfahren ein, der 33-Jährige erhielt einen Platzverweis. Eine gute Stunde später kam es an der Kolpingstraße dann zu einem neuen Aufeinandertreffen mit der Polizei. Anwohner schilderten, dass der Mann an der Straße randaliert. Er wurde angetroffen und war deutlich alkoholisiert, von Einhalten des Platzverweises keine Spur. Er wurde somit in Gewahrsam der Polizei genommen und konnte dort im späteren Verlauf nach Beruhigung entlassen werden.

In der Nacht auf Donnerstag wurde zwischen 23-10 Uhr das Fahrrad einer Mendenerin aus einer Garage an der Pater-Kolbe-Straße entwendet. Unbekannte haben scheinbar durch ein Gartentor das Grundstück betreten und sich Zugang zu einer Garage durch eine Hintertür verschafft, es fehlt nun ein weißes E-Bike des Herstellers Victoria. Hinweise nimmt die Polizei Menden entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell