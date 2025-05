Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt, Ruhestörung und Schläge

Lüdenscheid (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel Mittwochabend gegen 23:30 Uhr ein zügig fahrender 5er BMW an der Knapper Straße auf, er sollte daher angehalten werden. Die Anhaltesignale wurden missachtet und es kam zu einer Verfolgungsfahrt, bei der der BMW sämtliche Verkehrsregeln missachtete: Zu hohes Tempo, Vorfahrt nehmen, Fahren im Gegenverkehr, verbotenes gefährliches Überholen, Gefährdung Anderer. An der Lohmühlenstraße war die Fahrt dann zu Ende. Mittlerweile waren die Reifen beschädigt, Streifenwagen hatten die Weiterfahrt für den Fahrer unterbunden und stellten sich in den Weg, als er wenden wollte. Es stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger sich den Fahrzeugschlüssel eines Angehörigen geschnappt hat. Er wurde zunächst zur Wache gebracht, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Polizei wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen, die von dem Minderjährigen gefährdet wurden.

Donnerstagabend wurde die Polizei wegen einer erheblichen Ruhestörung gegen 20 Uhr zur Altenaer Straße gerufen, wo am Feiertag auf einer Dachterrasse übermäßig laute Musik zu Unmut in der Anwohnerschaft führte. Ein zur Ruhe ermahnendes eindringliches Gespräch der Beamten stieß teils auf Uneinsichtigkeit und Geschrei. Schließlich kam es im weiteren Verlauf des Abends zu mehr Beschwerden und ein uneinsichtiger Störenfried mit hoher Alkoholisierung wurde schließlich in Gewahrsam genommen, sodass es danach ruhiger weiterverlief. Es folgt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Lärmbelästigung.

Vier Männer aus Lüdenscheid und Halver (27-35J.) waren am ersten Maimorgen gegen 2 Uhr vor einer Pizzeria an der Wilhelmstraße unterwegs, sie hatten Alkohol getrunken und waren auf dem Heimweg. Plötzlich wurden sie von mehreren unbekannten Männern angepöbelt, diese schlugen auf einen Mann aus ihrer Gruppe ein und es folgte ein Gerangel mit weiteren Beteiligten. Das Ergebnis der Begegnung waren Hämatome und Nasenbluten, die Polizei sucht nun nach Zeugen zum Geschehen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell