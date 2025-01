Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 26.01.2025, gegen 21 Uhr wurde durch einen Passanten über Notruf ein Brand in einem Wohngebäude in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser gemeldet.

Vor Ort konnte zunächst eine Rauchentwicklung aus dem Gebäudekeller festgestellt werden. Da in dem Wohnhaus knapp 200 Personen gemeldet waren, wurde durch Einsatzkräfte der Polizei und der Berufsfeuerwehr Freiburg die Räumung des Gebäudes veranlasst.

Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Unter anderem wurden ein Motorroller sowie mindestens zwei Elektro-Fahrräder zerstört Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befindlichen Personen blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden sowie die genaue Brandursache sind unter anderem Gegenstand der Ermittlungen durch den Polizeiposten Freiburg-Weststadt.

ak

