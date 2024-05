PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diverse Sachbeschädigungen +++ Wärmepumpe gestohlen +++ Betrunken mit Auto überschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Politische Schmierereien im Hochtaunuskreis, Königstein & Schmitten, Donnerstag, 02.05.2024 bis Freitag, 03.05.2024

(da)Zwischen Donnerstag und Freitag kam es in Schmitten und Königstein zu mehreren Sachbeschädigungen durch politische Farbschmierereien. In Schmitten besprühten Unbekannte in der Nacht auf Freitag verschiedene Örtlichkeiten in der Wiegerstraße mit linken Parolen. Explizit betroffen waren mehrere Pavillons und Zelte auf dem Schwimmbadparkplatz, das Freibadgebäude sowie die Wand einer Lagerhalle. In Königstein beschmierten Unbekannte die Gedenktafel an der Absturzstelle auf dem Steinkopf. Die zwischen dem Victoriaweg und Kramerweg gelegene Tafel wurde zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt vor dem 2. Mai mit gelber Farbe verunstaltet. Die Beseitigung der Schmierereien dürfte in beiden Fällen mehrere hundert Euro kosten. Aufgrund des politischen Charakters der Schmierereien hat der Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus die weiteren Ermittlungen übernommen. Sollten Sie die Taten beobachtet haben, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Auto beschädigt,

Bad Homburg, Dorotheenstraße 6, Freitag, 03.05.2024, 16 Uhr bis Samstag, 04.05.2024, 14 Uhr

(da)Zwischen Freitag und Samstag beschädigten unbekannte Täter einen Pkw in Bad Homburg. Das betroffene Auto, ein schwarzer BMW 218i Acitve Tourer, parkte seit Freitag, 16 Uhr vor der Dorotheenstraße 6 am Fahrbahnrand. Zu einem unbekannten Zeitpunkt bis Samstag, 14 Uhr beschädigten Unbekannte das Auto derart, dass unter anderem der Kühlergrill abbrach. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Polizeistation Bad Homburg und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Wärmepumpe gestohlen,

Neu-Anspach, Usastraße, Donnerstag, 02.05.2024, 10.20 Uhr bis Freitag, 03.05.2024, 10.20 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag eine Wärmepumpe aus der Garage eines Einfamilienhauses in Neu-Anspach gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Donnerstag, 10.20 Uhr und Freitag, 10.20 Uhr auf das Grundstück in der Usastraße fuhren und dann die Garage öffneten. Dort lagerte eine Wärmepumpe im Wert von 11.000 Euro. Aufgrund des Gewichts der Pumpe ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport einen Transporter oder Anhänger benutzten und mindestens zu zweit agierten. Mit der aufgeladenen Pumpe flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei in Usingen sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Wer den Diebstahl beobachtet oder sonstige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

4. Betrunken mit Auto überschlagen,

Landesstraße 3367, bei Steinbach, Sonntag, 05.05.2024, 6 Uhr

(da)Auf einer Landstraße bei Steinbach hat sich am Sonntagmorgen ein Auto überschlagen. Gegen 6 Uhr befuhr ein 20-jähriger Steinbacher mit seinem Chevrolet die L3367 (Sodener Straße) von Eschborn-Niederhöchstadt in Richtung Steinbach. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw, bis er im Straßengraben zum Liegen kam. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Auto wurde auch eine Grabenüberführung am Straßenrand beschädigt. Der Schaden wird auf über 8.500 Euro geschätzt. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 1,89 Promille und damit eine Erklärung für die Unfallursache. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin auch den Führerschein des jungen Mannes und ließen zur weiteren Beweissicherung einen Arzt eine Blutentnahme durchführen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell