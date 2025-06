POL-PILAN: Fahrer ohne Kennzeichen gestoppt - Drogen im Körper nachgewiesen

Landstuhl (ots) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines in der Von-Richthofen-Straße abgestellten, weißen Mazda 3. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: ca. 100 Euro Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 oder per E-Mail an ...

