Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Fahrzeuge aufgebrochen, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, den 09.06.2025, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades in Titisee zwei verschlossen abgestellte Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art und Weise aufgebrochen. Hierbei wurden ein Tablet, ein Smartphone sowie zwei Motorradhelme entwendet.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell