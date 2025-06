Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Verkehrsgefährdung und Nötigung

Kestert und Kamp-Bornhofen (ots)

Am 30.05.2025 kam es gegen 12:45 Uhr auf der B42 bei Kestert zunächst zu einer Nötigung und Verkehrsgefährdung zum Nachteil eines PKW-Fahrers durch einen weißen Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Kamp-Bornhofen fort. Am Ortseingang von Kamp-Bornhofen wurden zwei Jugendliche am dort befindlichen Zebrastreifen durch den Kleintransporter ebenfalls gefährdet. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, bis er letztlich einer Polizeikontrolle unterzogen werden konnte. Die beiden Jugendlichen sind bislang unbekannt und werden dringend als Zeugen gesucht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kleintransporter bis zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle auch weitere Personen gefährdete. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

