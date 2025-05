Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Wohnhausbrand in Bretthausen

Bretthausen (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 07.02h wurde die Polizei Westerburg über eine Hausexplosion in der Brunnenstraße in Bretthausen informiert. Beim Eintreffen der Streife konnte das Wohngebäude samt Werkstatt in Vollbrand stehend festgestellt werden. Durch die umliegenden Wehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden, dennoch wurden einige Häuser durch umherfliegende Teile beschädigt. Verletzt wurde nach dem derzeitigen Stand niemand, es entstand hoher Sachschaden im 6-stelligen Eurobereich. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Insgesamt waren die Polizei Westerburg, Hachenburg und Montabaur, sowie mehrere Kräfte des DRK einschließlich Rettungshubschrauber und ein Großaufgebot der Feuerwehr der VG Rennerod samt Unterstützung der Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach, Bad Marienberg und Höhn im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell