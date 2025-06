Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters steht im Verdacht auf seiner Fahrt von Indlekofen über Gurtweil und Waldshut mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise womöglich gefährdet zu haben. Am Dienstag, 10.06.2025, gegen 17.20 Uhr, fiel einem Zeugen der Fahrer eines Kleintransporters aufgrund seiner Fahrweise und diversen Schäden an dem Kleintransporter in der Obere Landstraße in Indlekofen auf. Der Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei. Der Fahrer des Kleintransporters soll mit einer überhöhten Geschwindigkeit zunächst durch Gurtweil und dann durch Waldshut gefahren sein, bis er schlussendlich auf der Bundesstraße 34 auf Höhe der Abzweigung Dogern bei einem Möbelmarkt von der Polizei angehalten und kontrolliert werden konnte. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Auf der Fahrtstrecke könnten durch die Fahrweise des 23-jährigen Fahrers des Kleintransporters womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8963-0, in Verbindung setzen. Außerhalb der Bürozeiten können sich diese auch beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) melden. Ebenso können sich Zeugen melden, welche Angaben über die Fahrweise des 23-Jährigen machen können.

