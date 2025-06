Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Während eines Einsatzes wird Sanitäterin und Polizistin von einer Frau gebissen

Freiburg (ots)

Wegen eines vermutlich alkoholbedingten Sturzes wurde der Rettungsdienst am Montag, 09.06.2025, gegen 02.20 Uhr, in ein Hotel nach Grafenhausen gerufen. Als die Rettungssanitäter die gestürzte 21-Jährige untersuchen wollten wurden diese von deren Zwillingsschwester angegriffen. Dabei biss sie einer Sanitäterin unvermittelt in den rechten Unterarm. Auch die mittlerweile verständigte Polizei wurde beim Eintreffen im Hotel von der nicht zugänglichen Zwillingsschwester der Gestürzten angegriffen. Während man versuchte ihrer habhaft zu werden habe sie einer Polizistin ebenfalls in den rechten Unterarm gebissen. Die Zwillingsschwester musste zu Boden gebracht und mittels Handschließen geschlossen werden. Hierbei habe sie erheblichen Widerstand geleistet. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde die Betroffene zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen. Sie verbrachte den Rest der Nacht beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen. Die Polizistin erlitt durch den Biss oberflächliche Hautabschürfungen. Die gebissene Sanitäterin wurde leicht verletzt und verblieb in einem Krankenhaus.

Übrigens, die gestürzte Schwester bedurfte keiner weiterer medizinischen Behandlung und wurde zur Störungsbeseitigung ebenfalls von der Polizei in Gewahrsam genommen. Sie verbrachte den Rest der Nacht beim Polizeirevier Titisee-Neustadt. Ein Alkoholvortest bei ihr ergab ein Ergebnis von etwa 1,9 Promille.

