POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen über Pfingsten

Freiburg (ots)

Auch über Pfingsten war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach und im Landkreis Waldshut auf beliebten Ausflugsstrecken unterwegs. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, der technische Zustand der Motorräder wurde ebenfalls überwacht.

Freitagnachmittag, 06.06.2025, fanden die Kontrollen in Todtnau / Fahl und in Utzenfeld an der Bundesstraße 317 statt.

Am Samstag, 07.06.2025, fanden Kontrollen an der Bundesstraße 500 bei Weilheim-Waldhaus und an der Bundesstraße 34 bei Lauchringen statt.

Sonntagnachmittag, 08.06.2025, kontrollierte die Polizei im Landkreis Lörrach an der Bundesstraße 317 und an der Bundesstraße 518.

Insgesamt wurden 59 Motorräder, 6 Lkw und 32 Pkw kontrolliert. 23 Verstöße wurden geahndet, darunter 21 Geschwindigkeitsverstöße (davon 15 Verstöße durch Pkws) und 2 Verstöße wegen technischer Mängel.

Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell