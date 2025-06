POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen, 11.06.2025, in ein Juweliergeschäft in der Merianstraße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mehrere maskierte Täter um 3.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden, indem sie ein Schutzrollgitter aufstemmten und eine Eingangstür einschlugen. Es wurden zahlreiche Vitrinen und Auslagen eingeschlagen und Schmuck in ...

