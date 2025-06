Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto fährt über Fuß von Fußgänger

Freiburg (ots)

Zum Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto kam es am Mittwoch, 11.06.2025 gegen 12.20 Uhr im Allmendgrütt. Zuvor befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Ford Fiesta die Kalkdarren Straße in aufsteigender Richtung. An der Abzweigung zur Allmendgrütt Straße beabsichtigte ein 39 Jahre alter Fußgänger die Fahrbahn zu überqueren, nachdem er von dem unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Handzeichen zum Überqueren erhalten haben soll. Als der 39-Jährige die Straße passierte, fuhr der Ford Fahrer weiter und es kam zur leichten Kollision, bei der dem 39-Jährigen über den Fuß gefahren wurde. Der dunkle Ford mit Aargauer Kennzeichen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Fußgänger wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) hat die Ermittlungen übernommen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) Hinweise entgegen.

md/tb

