POL-KLE: Goch - Erneut Parkscheinautomat aufgebrochen

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (22. April 2025) gegen 04:00 Uhr bemerkte eine Zeugin einen beschädigten Parkscheinautomat an der Straße Hinter der Mauer und informierte die Polizei. Unbekannte Täter hatten den Automaten offenbar aufgebrochen und die Geldkassette aus dem Gerät gestohlen. In der jüngsten Vergangenheit ist es bereit zu mehreren ähnlichen Fällen gekommen (siehe https://kleve.polizei.nrw/presse/gemeinsame-presseerklaerung-der-stadt-goch-und-der-kreispolizeibehoerde-kleve-parkscheinautomaten-aufgebrochen). Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

