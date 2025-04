Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Brand eines Pkw/Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Geldern (ots)

Am Ostermontag (21.04.2025), gegen 01:35 Uhr meldete ein Anwohner der Kreisleitstelle einen brennenden Pkw der Marke Dacia in der Hauseinfahrt eines Nachbarhauses auf der Straße Martiniplatz in Geldern-Veert. Durch die Feuerwehr Geldern konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindert und der Fahrzeugbrand gelöscht werden. Der Pkw Dacia wurde durch die Brandeinwirkung komplett zerstört. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter 02821-5040 entgegen.

