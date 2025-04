POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Donnerstag 17.04.2025, 16:00 Uhr bis Karfreitag 18.04.2025, 09:20 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein umzäuntes Gelände einer Kiesgrube am Bahnweg. Dort brachen sie zwei Bauwagen auf und beschädigten eine Arbeitsmaschine. Aus der Arbeitsmaschine wurde zudem eine unbekannte Menge an Kraftstoff entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in ...

