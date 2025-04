Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Schwerpunkteinsatz der Polizei an Karfreitag

132 Verkehrsverstöße festgestellt

Kreis Kleve

Der diesjährige Karfreitag stellte sich der Klever Polizei nicht wie im letzten Jahr als "Car Friday" der Raser-, Poser-, Dater- und Tuningszene dar. Lediglich wenige kleinere Gruppen von Tunern mit bis zu 10 Fahrzeugen aus dem Kreis trafen sich ruhig und gesittet an mehreren Treffpunkten. Bei den Kontrollen zeigten sie sich sehr kooperativ, es gab an ihren legal getunten Fahrzeugen nichts zu beanstanden. Die Kreis Klever Polizei hat an diesem Tag einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle durchgeführt. Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes und der Wachen führten im gesamten Kreisgebiet stationäre und mobile Kontrollen durch. Alle festgestellten Verkehrssünder wurden sofort vor Ort angehalten und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Insgesamt wurden 78 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon lag ein vergleichsweise großer Teil, nämlich 25, im Bereich eines Bußgeldes (Ordnungswidrigkeitenanzeige). Unter anderem fuhr ein Autofahrer auf der Maasstraße in Straelen mit 110 Km/h bei erlaubten 70 Km/h. Zwei Fahrzeugführer fuhren unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln, in 13 Fällen wurden Handy-Verstöße geahndet, davon in acht Fällen von Radfahrenden. Viermal wurden Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung festgestellt, sieben Fahrzeugführer, die wegen anderer Verstöße angehalten wurden, erwarten jetzt eine Strafanzeige, weil sie ihre Fahrzeuge ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt haben. In sieben Fällen wurden rotlichtzeigende Ampel ignoriert, dazu stellten die Beamtinnen und Beamten 21 sonstige Verstöße fest. Die Polizei im Kreis Kleve wird neben den Kontrollen im täglichen Dienst auch diese Schwerpunkteinsätze immer wieder durchführen, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen unseres Kreises zu erhöhen.(sp)

