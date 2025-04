Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - 21-Jähriger verliert in Empel Kontrolle über sein Auto

Fahrzeug im Graben, Fahrer unverletzt

Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum

Rees (ots)

Am Donnerstag (17. April 2025) gegen 01:10 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Einmündung Schwarzer Weg/Reeser Straße in Rees-Empel gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 21-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz sowie auf einen im Straßengraben liegenden Pkw Seat Mii. Der Fahrer gab an, er habe von der Straße Schwarzer Weg nach rechts in die Reeser Straße abbiegen wollen und vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er sei dann erst gegen ein Verkehrszeichen und dann in den Graben gefahren, dabei habe er sich nicht verletzt. Für die Beamten ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung, die durch einen Alkoholtest weiter verstärkt wurden. Der Mann gab selber an, am Vorabend Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Mann wurde der Polizeiwache Emmerich zugeführt und ihm dort entsprechende Blutproben entnommen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.(sp)

