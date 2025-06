Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen/Höllstein: Vorfahrtsverletzung - Pkw kippt um - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Bei einer Vorfahrtsverletzung kippte am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 12.50 Uhr, ein Pkw um und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Neue Straße von der Bundesstraße kommend und übersah an der Kreuzung zur Maulburger Straße einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 61-Jährigen wurde in Richtung Gehweg abgewiesen, kollidierte mit dem Bordstein, was zur Folge hatte, dass der Pkw umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Der 61-Jährige konnte sich selber aus seinem Pkw befreien. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

