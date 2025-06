POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Hunde im Auto - Schnell tierisch heiß

Ulm (ots) - Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Suzuki Motorrad in der Bahnhofstraße in Richtung Gerhausen. Aus der Straße "Unter dem Kühnenbach" fuhr die 31-jährige mit ihrem Peugeot in die Bahnhofstraße ein. Sie missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers und bog darüber hinaus verbotswidrig nach links ab. Das ...

