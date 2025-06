Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Samstag.

Ulm (ots)

Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Suzuki Motorrad in der Bahnhofstraße in Richtung Gerhausen. Aus der Straße "Unter dem Kühnenbach" fuhr die 31-jährige mit ihrem Peugeot in die Bahnhofstraße ein. Sie missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers und bog darüber hinaus verbotswidrig nach links ab. Das Auto erfasste das Motorrad. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 41-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1199895 (BK)

