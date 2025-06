Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Kraftstoff abgezapft

Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag Diesel aus einem Laster an der A8 bei Merklingen.

Ulm (ots)

Ein 31-Jähriger hatte am Sonntag auf dem Parkplatz "Albhöhe" geparkt und sich in seiner Fahrerkabine ausgeruht. Mit Dieben hatte er allerdings nicht gerechtet. Denn die schlugen am Montag zwischen 0.30 Uhr und kurz vor 3 Uhr zu. In diesem Zeitraum zapften Unbekannte aus einem Tank des MAN-Lasters Diesel ab. Die Täter pumpten rund 350 Liter Kraftstoff aus dem Tank, währen der Fahrer schlief. Den Tankdeckel mussten die Diebe aufbrechen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzen den Schaden auf mehrere hundert Euro.

++++1203605

