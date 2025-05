LPI-EF: Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Erfurt (ots) - Ein 50-jähriger Mann aus dem Erfurter Ortsteil Kühnhausen erlebte gestern Nachmittag eine böse Überraschung. Gegen 17:00 Uhr begab er sich in der Straße Alter Stadtweg in die Tiefgarage. Dort hatte er sein Motorrad am Montagmorgen noch abgestellt gesehen. Von der KTM 790 Duke fehlte allerdings jede Spur. Unbekannte hatten die Maschine im Wert von etwa 8.000 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Fahndung nach der KTM eingeleitet. (DS) Rückfragen bitte an: ...

mehr