POL-VDKO: Erstmeldung - Unfall mit verletzter Person auf der BAB61 zwischen AD Ahrweiler und dem AD Sinzig

Montabaur (ots) - Aufgrund des folgenschweren Verkehrsunfalls am 19.05.2024 auf der BAB 3, in Höhe der AS Montabaur, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, muss die Autobahn am 25.05.2024, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr, zwecks Unfallrekonstruktion noch einmal voll gesperrt werden. Auf der BAB 3 betrifft die ...

