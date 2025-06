Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Straßenbahnschiene geraten

Am Samstag stürzte eine Radlerin in Ulm.

Ulm (ots)

Die 48-Jährige fuhr in der Magirusstraße. Gegen 15.45 Uhr geriet die Radlerin mit einem Reifen in eine Straßenbahnschiene und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

