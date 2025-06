Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Nicht aufgepasst

Am Sonntag kam ein Motorradfahrer von der Straße ab.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 54-Jährige auf seiner BMW von Temmenhausen in Richtung Scharenstetten. Aufgrund Unachtsamkeit geriet er nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und kam nach rechts ab. In einem Graben stürzte er von seinem Motorrad. Dabei zog er sich schwerere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

