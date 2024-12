Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 06.12.2024 befuhr ein 38 jähriger Pkw Fahrer die L 1134 von Hildburghausen kommend in Richtung Schleusingen. Bei Km 3,2 kam ihn ein Pkw entgegen. Aufgrund Nichteinhaltung des Rechtsfahrgebots kollidierten beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt unerkannt in Richtung Hildburghausen fort. Die Schadenshöhe am Spiegel beträgt ca. 600,- Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell