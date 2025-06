Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Beute gemacht

Bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte mehrere E-Bikes.

Die 26-Jährige meldete den Einbruch und den Diebstahl. Zwischen Freitag und Samstag gelangten Unbekannte über die Tiefgarage in das Gebäude in der Karlstraße. Dort brachen sie mehrere Kellerräume auf. Insgesamt vier E-Bikes und einen E-Bike Akku stahlen die Unbekannten. An einem der Fahrräder war ein GPS Sender angebracht und eine Geschädigte konnte ihr E-Bike über eine Tracking App orten. Das Rad, sowie zwei weitere gestohlene Räder, konnten in einem Waldstück bei Wippingen aufgefunden werden. An den drei Rädern fehlten die Vorderräder. Das vierte E-Bike ist weiterhin verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

