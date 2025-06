Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Auto aufgebrochen

Gestört wurde ein Unbekannter bei seiner Tat am Sonntag in Eislingen/Fils.

Ulm (ots)

Der Audi A6 stand in den Nachtstunden am Fahrbahnrand in der Lessingstraße. Ein Unbekannter versuchte mit einem Werkzeug die Beifahrertür zu öffnen. Dabei löste um kurz vor 23.30 Uhr auch ein Alarm aus. Auf den wurde ein Anwohner aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Zeuge konnte noch eine schlanke männliche Person, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer weißen Basecap auf dem Kopf, in Richtung Staufeneckstraße wegrennen sehen. Mehrere Polizeistreifen fahndeten sofort. Der Einbrecher blieb jedoch unentdeckt. Die Besitzerin wurde noch in der Nacht verständigt und kümmerte sich um ihr beschädigtes Auto. Bis auf Kratzer an der Tür stellten die Ermittler keinen Schaden weiteren Schaden fest. Zur Öffnung des Fahrzeuges kam es Dank der Alarmanlage nicht. Am Pkw blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro zurück.

++++1202820

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell