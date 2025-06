Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Abgestelltes Auto macht sich selbstständig

Ein Mercedes ohne Fahrer prallte am Sonntag in Geislingen a.d. Steige gegen einen Laternenmast.

Ulm (ots)

Ohne es gegen Wegrollen zu sichern, stellte am Nachmittag ein Senior sein Auto in der Rheinlandstraße ab. Anschließend begab sich der Autobesitzer ins nahegelegene Freibad, um sich bei den hochsommerlichen Temperaturen abzukühlen. Kurz nach 16.30 Uhr machte sich der Wagen selbstständig und rollte an dem Gefälle ca. 50 Meter rückwärts in Richtung Seitenstraße. Kurz nach der Kreuzung kam der Pkw an einem Laternenmast zum Stehen. Der Schaden am Auto beträgt rund 2.000 Euro, der an der Laterne mehrere hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

