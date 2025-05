Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schockanruf, Körperverletzung, Trunkenheitsfahrten, Unfall und Unfallflucht, Sachbeschädigung und Sonstiges

Schorndorf/Haubersbronn: Schockanruf - Betrüger machen Beute

Die Tochter der geschädigten Seniorin aus Haubersbronn erstattete bei der Polizei Anzeige, dass ihre Mutter Opfer eines Schockanrufs geworden sei.

Am 21.05.2025 erhielt die Seniorin zunächst am frühen Mittag einen Anruf einer anonymen Nummer. Diesen ignorierte sie zunächst. Als es etwa zwei Stunden später erneut mit unterdrückter Nummer klingelte, nahm die Geschädigte den Anruf an. Eine weibliche Person, die sich mit weinerliche Stimme als ihre Enkelin ausgab, meldete sich zunächst. Das Telefonat wurde schnell von einer weiteren weiblichen Person übernommen, die sich als Polizeibeamtin vorstellte und der überrumpelten Seniorin mitteilte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur eine Kaution ihre Enkelin vor dem Gefängnis bewahren würde. Im Hintergrund war die vermeintliche Enkelin zu hören, welche die Geschädigte um Hilfe anflehte. Im weiteren Verlauf wurde durch die unbekannte Täterin eine Kaution in sechsstelliger Höhe gefordert, die in einem blickdichten Beutel noch am selben Tag übergeben werden müsste. Gegen 13:00 Uhr erschien auch ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahm Bargeld und Wertgegenstände im geforderten niedrigen sechsstelligen Wert in Empfang.

Zu diesem unbekannten Abholer ist folgendes bekannt: Er war männlich, ca. 40 bis 45 Jahre alt und ca. 168 cm groß. Er trug mittelbraune kurze Haare, hatte eine normale Statur. Er trug keinen Bart und keine Brille. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent und ohne Dialekt.

Die Kriminalpolizei Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweise werden an die Telefonnummer 07361 5800 erbeten.

Infos und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitagmorgen, gegen 02:40 Uhr schätzte eine 43-jährige Peugeot-Fahrerin die Verkehrsverhältnisse am Heininger Kreisel (L1080) falsch ein und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein. Aufgrund dessen fuhr die Peugeot-Fahrerin auf die mittige Verkehrsinsel des Kreisverkehrs auf und kam dort zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der 43-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Fellbach: Körperverletzung

Zwei Männer im Alter von 46 und 22 Jahren gerieten am Donnerstag gegen 15:00 Uhr in der Eisenbahnstraße aus noch unbekannter Ursache in einen Streit. Dieser eskalierte und die beiden Streithähne schlugen sich gegenseitig mit einer Metallstange. Der 46-Jährige wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Kopf und an der Hand. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Fellbach: Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag, gegen 00:30 Uhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer in der Suttgarter Straße auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Dabei wurde Alkoholgeruch im Fahrzeug wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Mercedes-Fahrer musste seinen Führerschein sofort abgeben und mit zur Blutentnahme.

Rudersberg: Fahrradfahrer mit über 2 Promille unterwegs

Aufgrund seiner unsicheren und auffälligen Fahrweise wurde am Donnerstag, gegen 22:45 Uhr ein 28-jähriger Radfahrer in der Straße Marktplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Waiblingen/Bittenfeld: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag, gegen 10 Uhr, die Vogelsangstraße in Richtung Schwaikheimerstraße. Da er nicht ausreichend Abstand zu einem, am rechten Fahrbahnrand gegen die Fahrtrichtung haltenden, BMW hielt kam es zum Unfall. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 9500 entgegen.

Waiblingen/Beinstein: PKW beschädigt

Am Mittwoch beschädigte, gegen 23 Uhr, ein Unbekannter einen im Mühlweg abgestellten PKW. Vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzte er zuerst die Fahrertür und schlug anschließend gegen den Seitenspiegel. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 9500 entgegen.

Weinstadt/Schnait: Feuerwehreinsatz aufgrund Rauchentwicklung

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 11 Uhr aufgrund einer Rauchentwicklung in ein Wohnhaus in der Wiesentalstraße gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein dort befindlicher Nachtspeicherofen derart stark erhitz war, dass infolge der hohen Temperaturen die unmittelbar hinter dem Gerät abgestellte Gegenstände zu rauchen begannen. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Um eine mögliche Brandentwicklung im Mauerwerk auszuschließen war die Feuerwehr Weinstadt mit sechs Einsatzfahrzeugen sowie 44 Einsatzkräften im Einsatz. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung hielten sich insgesamt drei Erwachsene sowie fünf Kinder im Gebäude auf. Alle Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

