Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Unfallflucht - In Bekleidungsgeschäft einschließen lassen - Unfall

Aalen (ots)

Essingen: Unfall auf der B29

Ein 69-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, mit seinem Renault die B29 in Richtung Aalen. Auf Höhe der Ausfahrt Herrmannsfeld versuchte er, vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers, nach rechts auf die Seite zu fahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde der 69-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro.

Aalen: In Bekleidungsgeschäft einschließen lassen

Am Donnerstagnacht nahm die Polizei einen Ladendieb fest, der sich zuvor absichtlich in einem Bekleidungsgeschäft einschließen ließ.

Gegen 22 Uhr wurden die Polizei alarmiert, nachdem der Einbruchsalarm in einem Geschäft in der Straße Nördlicher Stadtgraben ausgelöst wurde. Die Beamten trafen kurz darauf vor Ort ein und stellten einen 30-jährigen Mann fest, der sich noch in dem Geschäft aufhielt. Er hatte bereits Kleidungstücke im Wert von über 3000 Euro durch einen schmalen Spalt in der Eingangstüre nach draußen geschafft. Nach seiner Festnahme zeigte sich der stark alkoholisierte Mann aggressiv gegenüber den Beamten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Ellenberg/Muckental: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in Muckental mit seinem Fahrzeug an ein, neben dem Fahrbahnrand abgestelltes, Motorrad. Infolgedessen kippte das Motorrad um und fiel gegen eine dortige Blechhütte. Hierbei wurde sowohl das Motorrad als auch die Hütte beschädigt. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus, versuchte das Motorrad wieder aufzustellen, scheiterte und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Im Rahmen einer vorausgegangenen Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung kam es am Donnerstag in der Remsstraße zu einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 12:30 Uhr wurde am Marktplatz eine Streitigkeit zwischen einem 42-Jährigen und einer ebenfalls 42-Jährigen gemeldet. Im Zuge dieser Streitigkeit ging der 42-Jährige die Frau körperlich an. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung kurz darauf in der Remsstraße festgestellt werden. Auf Ansprache durch die Beamten reagierte er sofort aggressiv und unkooperativ. Als er daraufhin in Gewahrsam werden sollte, widersetzte er sich mehrfach gegenüber der Polizei und begann nach den Beamten zu treten. Hierbei verletzte er einen Polizeibeamten leicht.

Ellwangen: Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Am Donnerstagmorgen gegen 10:20 Uhr befuhr ein 71-jähriger Lenker eines VW Multivan die BAB 7 zwischen den Anschlussstelen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Fahrer wurde sofort ärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

