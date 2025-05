Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch und Diebstahl von Schmuck

Lahnstein (ots)

In der Nacht zum 09.05.25, kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Adolfstraße in Lahnstein. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Eingangstür, zur Adolfstraße hin gelegen, auf und verschaffte sich so unberechtigt Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort entwendete er zielgerichtet Schmuckstücke und verließ das Geschäft wieder. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell