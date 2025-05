POL-PDKO: Unfall im Begegnungsverkehr der B256

Bendorf, Eisenbahnstraße (ots) - Am Freitag, den 02.05.2025, im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurden von einem in der Eisenbahnstraße in Bendorf geparkten PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet. Die Tat ereignete sich unterhalb der Bendorfer Brücke. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Polizei Bendorf nimmt Zeugenhinweise auf Tat und Täter entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf PHK Floeth Telefon: 02622-94020 Pressemeldungen der ...

