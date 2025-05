POL-PDKO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Brey (B9)

Kruft/ B256 (ots) - Presseerstmeldung: Am Montag den 05.05.2025, kam es gegen 10:57 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B256 in Höhe der Ortslage Kruft. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt und die Fahrbahn musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Nähere Angaben können zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht gegeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach ...

mehr