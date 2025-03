Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 06. März 2025, musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Delmenhorster Mehrfamilienhaus ausrücken.

Ein Bewohner des Hauses in der Cramerstraße, Höhe "Am grünen Kamp", nahm gegen 02:50 Uhr Rauchgeruch wahr und ging der Ursache auf den Grund. Auf dem Weg in Richtung Keller stellte er fest, dass das Erdgeschoss bereits verqualmt war. Sofort setzte er den Notruf ab. Am Brandort waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Delmenhorst tätig. Sie entdeckten einen Schmorbrand von Möbelstücken in einem Kellerabteil, den sie schnell gelöscht hatten. Alle elf Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Sie hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht und konnten nach dem Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Ermittlung der Ursache des Schmorbrandes ist das betroffene Kellerabteil von der Polizei beschlagnahmt worden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell