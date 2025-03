Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

In Wildeshausen wird seit zwei Wochen ein 79-jähriger Mann vermisst, der Anzeichen einer beginnenden Demenz zeigte. Die Öffentlichkeit wird erst jetzt um Hinweise zu einem möglichen Aufenthalt gebeten, weil lange Zeit kein Foto des Vermissten vorlag.

Eine Nachbarin verständigte am Dienstag, 18. Februar 2025, die Polizei, weil sie sich um den nun Vermissten sorgte. Dieser hatte sein Einfamilienhaus in Wildeshausen bereits länger nicht mehr aufgesucht, was unter anderem am überquellenden Briefkasten erkennbar war. Der 79-Jährige konnte weder im Haus in Wildeshausen, noch in einer Wohnung in Bremen bzw. an anderen Kontaktadressen angetroffen werden. Auch ein möglicher Aufenthalt in einem Krankenhaus wurde in Betracht gezogen und überprüft. An die Einbindung der Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Vermissten wurde insbesondere aufgrund der niedrigen Temperaturen in den vergangenen Wochen schnell gedacht. Lange lag aber kein Foto des Mannes vor.

Anhand des nun vorliegenden Bildes wird die Öffentlichkeit um Hinweise zum Verbleib des vermissten

Hermann Herbert SCHELLBERG

gebeten.

Angaben zur getragenen Kleidung zum Zeitpunkt seines Verschwindens sind nicht möglich. Der 79-Jährige nutzte aber häufig den Zug zwischen Bremen und Wildeshausen und war auch oft auf einem Fahrrad anzutreffen, mit dem er mit Pfandflaschen gefüllte Taschen transportierte.

Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Mannes nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

