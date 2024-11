POL-SI: Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht Lkw mit rotem Auflieger #polsiwi

Siegen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (19.11.2024) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung im Brüderweg in Siegen gekommen. Gegen 00:30 Uhr meldete sich ein Anwohner auf der Leitstelle der Polizei. Er gab an, dass eine dunkel gekleidete, männliche Person gerade dabei sei, eine Scheibe an einem Mehrfamilienhaus im Brüderweg einzuschlagen. Sofort entsandte ...

mehr