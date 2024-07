Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Siemensstraße stadteinwärts und wollte nach links auf den Mitarbeiterparkplatz der TE-Connectivity abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 34-jährigen PKW-Fahrer. Dieser wich auf den Grünstreifen aus und konnte so eine Kollision verhindern, stieß jedoch frontal gegen einen dort abgestellten Baustellenbagger, wobei die Airbags auslösten. Hierdurch erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dessen PKW war nicht mehr farbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Bergung wurde die Ölwanne des PKW beschädigt und es drang Öl in das Erdreich des Grünstreifens ein. Aus diesem Grund wurde durch den Baubetriebshof der Stadt Speyer später rund 100 kg kontaminiertes Erdreich abgetragen. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 EUR.

